Lui et son complice ont cambriolé l'ASBL namuroise en guise de merci !

Hassan, un bruxellois de 49 ans, dont 24 passées en prison, a, à plusieurs reprises, bénéficié de l’aide de cette asbl namuroise. C’est peut-être pour cela que ses pas l’ont directement amené devant cette institution namuroise. Avec son complice, Lionel, ils ont fait main basse sur des ordinateurs portables(au nombre de quatre), un GPS qui se trouvait dans un sac à dos et, enfin, cerise sur le gâteau, 700 € !

Le Parquet de namur n’y a pas été avec le dos de la cuillère avec ces deux récidivistes, grands consommateurs de stupéfiants. Il a requis 40 mois pour Hassan qui est l’instigateur du vol. Pour Lionel, victime d’un grave accident de mobylette à ses 18 ans qui l’a rendu épileptique puis dépendant à l’héroïne, le Ministère Publique requiert 2 ans de prison. Lionel avait pourtant suivi une cure de désintoxication. Il était sur la bonne voie quand il croit trouver l’amour alors qu’il n’y avait que de l’amitié. Comme dira son conseil, Maître Sophie Somers, "pour un mirage, il a raté le virage!". Du coup, l’homme vit en solitaire avec 90 € pour subsister durant une semaine. L’avocate sollicite un dernier sursis probatoire.

Son complice, Hassan, n’a plus de revenus, ni de logement. Son conseil sollicite une peine de travail et la plus grande indulgence. Jugement le 10 janvier