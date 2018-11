La manifestation de la Fédération wallonne des Agriculteurs se tiendra ce mercredi à Namur de 9 à 14 h.

Piétons et tracteurs sont attendus devant et aux abords du Cabinet du Ministre René Collin, rue d'Harscamp.

Dans le cadre de la manifestation et de divers travaux de voirie, de 07h00 à 14h00, le stationnement des véhicules sera interdit rue d'Harscamp, boulevard Isabelle Brunell.

De 10h00 à 14h00, la circulation des véhicules sera interdite rue d'Harscamp, boulevard Isabelle Brunell.

De 9h à 15h30, square Arthur Masson, la circulation des véhicules sera interdite dans le sens Namur – Jambes (montée interdite depuis rue Saint- Nicolas vers le Pont des Ardennes) et sera déviée via les rues Saint-Nicolas – Courtenay – avenue Comte de Smet de Nayer.

Des embarras de circulation conséquents sont à prévoir dans le bas de la ville en fin de matinée et principalement lors de la sortie des écoles en ce mercredi midi.

Quelques conseils : si votre déplacement n’est pas indispensable, pensez à le reporter de quelques heures. Privilégiez le stationnement en dehors du centre-ville entre 10h et 14h.

Afin d’assurer un minimum de fluidité de la circulation dans le centre-ville malgré les mesures énoncées ci-dessus, il est demandé à tous les usagers (et principalement aux parents d’écoliers) de respecter les zones de stationnement et de prendre toutes les mesures d’organisation nécessaires afin de ne pas gêner davantage la circulation. Les arrêts et stationnements gênants (double file, etc.) feront l’objet d’une attention particulière des services de Police.