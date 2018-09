Ce jeudi, deux personnes d’origine roumaine ont été interpellées sur les hauteurs de Dinant, à proximité des supermarchés Colruyt et Lidl.

Ils proposaient aux clients de signer un document du type « collecte de fonds pour handicapés ou toute autre œuvre philanthropique. Evidemment, tout est bidon et l’argent va directement dans leurs poches. Tous les trucs sont bons pour gagner plus d’argent : Selon le Parquet, si les personnes donnent 2 Euros, ils rajoutent un zéro pour inciter leur prochaine « victime » à être plus généreuse. Toujours selon le Parquet, leur commerce n’était pas très florissant puisqu’ils n’avaient que 14 euros sur eux ! L’analyse de leurs portables a démontré qu’ils voyageaient entre la France, le Luxembourg et la Belgique. A noter qu’après leurs interpellations, les deux roumains ont été rapidement remplacés par deux compatriotes !