Les fêtes de Wallonie se sont clôturées ce lundi avec la dernière soirée.

Une dernière belle journée ensoleillée qui pour de nombreux namurois s’est terminée sur la place du « vieux ».

Souvent considérée comme la dernière soirée réservée aux namurois, le lundi des Fêtes de Wallonie a une nouvelle fois été festif. « En tant que namuroise, le lundi pour moi c’est sacré. C’est une toute autre ambiance, plus conviviale, plus namuroise! Malgré le gros week-end, pas de fatigue qui tienne le lundi, on ne raterait pas le dernier verre entre namurois », explique Amandine.

Après les moments forts de la journée avec le Paillard d’Or, l’Enterrement de l’Arsouille ou encore les différents concerts et spectacles, ils étaient d’ailleurs nombreux à se retrouver sur la place du Marché aux Légumes en fin de soirée pour profiter une dernière fois de l’ambiance, d’un dernier verre et d’une traditionnelle djote. « On pourrait croire que c’est plus calme et moins vivant le lundi pourtant les petites rues sont remplies de traditions et d’hommages parfois peu connus et qui méritent qu’on s’y intéresse.. », conclut-elle.