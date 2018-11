Il s’est approché de sa victime par derrière, lui a planté deux coups de couteau dans la fesse et un au thorax et puis a pris la fuite avec le GSM de la victime, une personne en séjour illégal d’une trentaine d’années. Selon le Parquet de Namur, sa vie n’était pas en danger. Les faits se sont déroulés quai de l’Ecluse, le long de la Sambre en début d’après-midi. L’auteur est toujours en fuite malgré un important dispositif policier rapidement déployé. La victime n’a pu décrire son agresseur mais la scène a eu un témoin et un portrait-robot pourrait être rapidement diffusé, toujours selon le Parquet.