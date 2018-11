Namur L'humoriste a loué une bécane chez Pro Vélo avant son spectacle de Luxembourg ce mercredi soir

© DR



La surprise était de taille aujourd'hui chez Pro Vélo Namur à côté de la gare lorsqu'on a vu arriver le comédien Jamel Debbouze pour louer des vélos à assistance électrique. "On avait bien reçu une réservation à l'avance, mais elle n'était pas à son nom donc on ne s'attendait pas à cette visite", décrit un des emplyés présents. Il s'agissait manifestement d'une démarche personnelle, par professionnelle, qui a amené Jamel Debbouze à Namur. Il était déjà venu dans la ville, notamment pour le festival international du film francophone et à une autre occasion pour jouer l'un de ses spectacles au théâtre de Namur.

Deux des moniteurs de l'asbl ont accompagné Jamel Debbouze et ses amis sur la première partie de la balade qu'ils avaient décidé de faire, en bord de Meuse. c'est ainsi qu'un des clichés les montrent le long du parc de La Plante.

Ce mercredi soir, Jamel Debbouze est en spectacle à la Rockhal d'Esch sur Alzette (Luxembourg).