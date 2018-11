La police de Namur a enquêté minutieusement pour remonter jusqu'à Lille: l'arrestation a été mouvementée!

Beau coup de filet de la police de namur opéré en début de semaine, que communiquent aujourd'hui Vincent Macq, procureur du Roi et Didier Verlaine, Directeur judiciaire à la PJF Namur.

Depuis le début de l’année 2018, l’arrondissement judiciaire de Namur est confronté à une vague de vols qualifiés commis dans des habitations avec pour but de s’emparer des clefs de véhicules de luxe et de dérober ceux-ci ; c’est la technique dite du "vol garage". Les auteurs ciblent exclusivement des véhicules de marque Audi (modèle A6), BMW, Mercedes et Volvo.

La minutieuse enquête de la Police judiciaire fédérale de Namur (service Banditisme nord) a permis d’établir qu’après le vol, les véhicules sont directement conduits en France où ils sont stationnés sur la voie publique dans la région de Lille avant déplacement pour écoulement au niveau international. Plusieurs voitures ont ainsi été retrouvées à proximité ou dans le centre de Lille.

Les premiers devoirs d’enquête ont mis en évidence que les auteurs résidaient dans la région de Lille, qu’ils procédaient par raids en deuxième partie de nuit, sillonnant les villages le plus souvent situés en bordure d’autoroute (E42 notamment). Ils se déplaçaient à bord d’un véhicule leur appartenant pour ensuite regagner leurs points de chute lillois avec les voitures volées, en franchissant la frontière à Hertain, entre Tournai et Lille.

L’enquête menée en étroite collaboration avec le Service de Recherche de la Gendarmerie de Lille a permis l’identification de plusieurs suspects, tous membres de familles de gitans serbes. Du 18 au 20 novembre, une opération d’envergure a été organisée afin de prendre sous contrôle policier l’équipe de voleurs suspectés de d’effectuer des raids sur le territoire belge. L’objectif était d’intercepter les malfaiteurs en flagrant délit à leur retour vers la France.

Le lundi 19 novembre à 4 heures 30, la police judiciaire fédérale de Namur, appuyée par les unités spéciales de la Police fédérale belge, a procédé à l’arrestation de cinq suspects à la sortie Blandain de la E42, en direction de la France. Ils venaient de commettre un vol qualifié du type ‘vol garage’ dans la localité de Vezon, au sud-est de Tournai, où ils s’étaient emparés d’une Volvo XC90. Lors de l’interception, les cinq suspects se déplaçaient à bord de deux véhicules, la Volvo dérobée suivie de la Mercedes habituellement utilisée pour commettre les faits.

Si les occupants de la première voiture ont obtempéré aux injonctions des policiers, le conducteur du deuxième véhicule a foncé vers l’équipe d’arrestation en vue d’échapper à l’interception, mettant ainsi les intervenants en danger. Des coups de feu ont été tirés par les policiers en direction de la Mercedes dont deux des occupants ont été superficiellement blessés par balle sans que leurs jours aient été mis en danger.

Les personnes interceptées ont été ramenées dans les locaux de la PJF de Namur, après un détour par un hôpital pour une courte hospitalisation en ce qui concerne deux d’entre eux. Les cinq personnes ont été placées sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction namurois. Il sont détenus dans différents établissements pénitentiaires. Les cinq suspects sont âgés de 18 à 23 ans, et certains étaient déjà connus des services de police français. Deux personnes sont aussi répertoriées dans les banques de données policières belges.

Dans la foulée de ces interceptions, des perquisitions ont eu lieu en France, et trois personnes ont été interpellées pour audition. En cours d’enquête, 48 vols et tentatives de vols qualifiés ont pu être attribués à cette organisation criminelle, pour un total de 42 véhicules de luxe emportés, dont 19 ont pu être récupérés suite aux devoirs d’enquête effectués.