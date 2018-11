Un homme aurait séquestré une ou plusieurs personnes puis les aurait jetées à l'eau

© HI

Un important déploiement de policiers et de pompiers était en cours en bord de Sambre ce jeudi après-midi. Toutes les routes accédant à Ronet étaient barrées et les secours à l'oeuvre. Et pour cause: une voiture a été repêchée dans l'eau. Dans son coffre, le corps d'une femme. Un suspect serait actuellement en cellule à Namur.

Interrogé, le parquet "ne peut que confirmer que la voiture était bien dans la Sambre et qu’on l’a remontée. On ne confirme rien de plus pour l’instant. On en saura plus ce vendredi. Nous verrons en fonction des éléments ce que nous communiquerons. Mais ce jeudi, on ne fera pas plus de commentaire", dit la substitute de garde Charlotte fosseur.

Selon nos informations, les faits remonteraient à ce jeudi matin: un individu aurait jeté une voiture à l’eau avec un ou plusieurs corps à l'intérieur, des personnes qu’il aurait séquestrées et emprisonnées dans le véhicule avant de le jeter dans la Sambre.

L'homme aurait été intercepté juste après par la police namuroise au pont de Flawinne, non loin de la gare, en raison de son comportement suspect. Il aurait été placé en cellule et mis à la disposition de la police scientifique pour réaliser les premières analyses. Après cela, il aurait avoué les faits ou du moins une partie. C'est ce que nous avons appris pour l'instant, mais c'est encore à confirmer officiellement.

Selon nos confrères de Sud Presse, un fermier aurait assisté, de loin, à la scène. Il aurait vu le suspect maintenir une personne au sol et aurait appelé les secours, ce qui a permis l'interpellation de l'homme. Mais celui-ci, ayant repéré le témoin, aurait placé le corps de la jeune femme dans le coffre et jeté sa voiture à l'eau.

Sous les ordres du Capitaine Chikhaoui, les pompiers de la Zone NAGE ont trouvé cet après-midi une solution pour extirper la voiture de l’eau. Ils étaient à l'oeuvre plus tôt, mais la voiture était bloquée au fond de l'eau sur le toit. Ce qui rendait impossible aux plongeurs d’accéder au coffre actuellement.

Un premier corps aurait donc été retrouvé. Mais selon nos informations, il y en aurait peut-être un autre dans l'eau.