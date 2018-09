Pas mal d’animation au niveau des interventions de la police entre le samedi 18h00 et le dimanche 6h00, selon le communiqué de presse quotidien fourni par Laurence Mossiat, porte-parole de la Zone de Police Namur Capitale.

Un peu plus d’interventions au sein de la « Corbeille », 75 au total, des interventions pour les motifs les plus divers (tapage nocturnes, véhicules mal garés, personnes « dérangeantes », …). Pour les 28 interventions spécifiquement orientées « bagarres », il n’a pas été nécessaire d’intervenir sur 12 d’entre elles, parce que le calme était revenu ou parce que les fauteurs de troubles avaient plus prudemment quitté les lieux avant l’arrivée des policiers.

Cependant, on a pu noter une recrudescence des bagarres ou début de bagarres à partir de 04h00. Les personnes impliquées étaient fortement imbibées et ont fait l’objet d’arrestations judiciaires. Du côté de la Police fédérale des Chemins de Fer, celle-ci avait mis en place un dispositif de sécurisation dans et aux abords des gares. Situation très calme de ce côté, donc ! Les commerçants ont continué, comme les autres nuits, à respecter les heures de fermeture des débits de boissons puisque, entre 4h30 et 05h00, tous les stands étaient fermés.

Enfin, un accident mortel a fait deux victimes sur la chaussée de Louvain, à Cognelée, peu avant 06h00, ce dimanche matin. Il n’est pas, à l’heure actuelle, permis de faire la liaison entre les Fêtes de Wallonie et cet accident.





Les conseils du jour

• Objet trouvé sur les #Wallos18 à #Namur?

Amenez-le nous au Commissariat de la Place du Théâtre, 5. Nous tenterons d'identifier et de contacter son propriétaire.

Objet perdu? Une bonne âme nous l'a peut-être ramené.

• Le centre-ville restera fermé à la circulation des véhicules jusqu’à demain, lundi 17/09 à 8h, à l’issue du travail de nettoyage remarquable des agents du service de propreté publique de la Ville de Namur. Certaines mesures de stationnement et de circulation seront toutefois toujours d’application lundi. Le détail : https://www.namur.be/fr/actualite/wallos-2018-circuler-et-se-garer