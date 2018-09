À l’image de la séance exclusive du Jeu, le FIFF se promet tourné vers la dérision avec plus de comédies présentes dans la sélection. Plusieurs spécialistes de l’humour seront d’ailleurs à Namur pour présenter leurs films comme Stéphane De Groodt, Roschdy Zem (tous deux pour Le Jeu), Michel Blanc (Voyez comme on danse), Laurent Lafitte (L’Heure de la sortie) et Karin Viard (Les Chatouilles). Côté invités, on retrouvera encore entre autres Virginie Efira (Un Amour impossible) et Romain Duris (Nos Batailles) parmi les longs-métrages diffusés, ainsi que Guillaume Gouix, Mustii et Stéphanie Crayencour parmi les différents jurys du festival.

Lambert Wilson (en photo) sera le coup de cœur de cette 33e édition. En plus d’une rencontre publique le 29 septembre au Théâtre de Namur, il a choisi de présenter deux de ses précédents films (Des Hommes et des dieux et La Princesse de Montpensier) ainsi que son dernier, Au bout des doigts.

Le FIFF s’ouvrira le 28 septembre avec Nos Batailles, long métrage belge qui a reçu de nombreux échos positifs à Cannes. Le film de Guillaume Senez sera en compétition officielle avec 12 autres longs-métrages. On notera dans la sélection En liberté !, animé par Pio Marmai et Adèle Haenel, Pupille avec Gilles Lelouche et Sandrine Kiberlain, L’Ordre des médecins avec Jérémie Renier ou encore Ceux qui travaillent avec Olivier Gourmet.

Autre événement qui devrait attirer la foule : la diffusion exclusive des deux premiers épisodes de la seconde saison de La Trêve le 2 octobre. Et pour clôturer sur une note d’humour engagé, le FIFF a programmé la comédie sociale Les Invisibles en clôture, le 5 octobre.