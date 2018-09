Un réfugié afghan a été frappé et a reçu trois coups de couteau

Deux Couvinois, Jonathan et Brandon, sont poursuivis pour une tentative de meurtre avec la circonstance aggravante de haine raciale ainsi que pour des coups et blessures commis le 13 juillet 2017 à Couvin. Ce jour-là, un réfugié afghan du centre de Couvin a été deux fois victime de coups dans la même journée. Tout d'abord aux alentours de 16h30 alors qu'il roulait à vélo. Et vers 23h00 alors qu'il revenait, selon lui, récupérer les tongs et la pompe de son vélo perdues lors de la première altercation. Durant cette seconde scène, il a reçu trois coups de couteau : un à la main, un à la cuisse et un au thorax qui a causé un pneumothorax et une perforation d'un poumon.

Brandon, principal prévenu, risque sept ans de prison. Il reconnaît avoir porté des coups l'après-midi et le soir, peut-être même des coups de couteau, mais conteste l'intention homicide et le caractère racial des faits. « Je n'ai jamais eu le couteau en main", précise-t-il. Selon son avocat, il n'est pas invraisemblable que la victime soit revenue armée d'un couteau pour se venger après la première agression subie. « Il a retourné l'arme qu'on amenait vers lui. » Quant au caractère raciste des faits, ils sont balayés également. « Mon client a peut-être des idées nauséabondes mais encore faut-il prouver que c'est le mobile. » Selon Brandon, c'est parce que le réfugié afghan regardait sa femme de travers à chaque fois qu'ils le croisaient qu'il a voulu se battre.

Jonathan, risque quant à lui cinq ans de prison. Il n'a porte « qu'un » coup de sac rempli de canettes de bières au visage de la victime alors qu'elle était au sol le soir des faits. Mais il y a corrélité, selon le parquet de Namur. Jugement le 31 octobre