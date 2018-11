On attendait plus que la désignation du représentant de Défi pour que le casting soit complet au collège provincial de Namur. L’information, attendue depuis lundi, est tombée. C’est Amaury Alexandre, vice-président pour la Wallonie et tête de liste à Gembloux qui a été désigné.

Né à Uccle en 1981, consultant en informatique indépendant, celui qui devient donc le premier député provincial de Défi sera chargé de la transition écologique et de la participation citoyenne et de la participation citoyenne.

“Je m’attellerai à concrétiser les avancées du pacte de majorité dans toutes les compétences qui m’ont été attribuées, avec la plus grande détermination, pour une province plus juste, plus saine et plus efficace, au service de tous ses habitants”, a déclaré Amaury Alexandre.

Il se verra attribuer plus précisément les compétences suivantes :

- Développement durable

- Environnement

- Energie

- Bâtiments provinciaux (patrimoine immobilier provincial, travaux et assurances) Gestion des cours d’eau de compétence provinciale Contrats de rivière Agriculture / Nature Fondation Gouverneur Close Participation citoyenne Conseils consultatifs des territoires Relations avec le Conseil