Inquiet de la réforme des provinces annoncée la semaine dernière par le gouvernement wallon, le conseil provincial de Namur a voté à l'unanimité, vendredi matin, une motion - initiée par le député socialiste Eddy Fontaine - demandant notamment la mise en place d'une concertation sur l'évolution de l'institution provinciale, le maintien de services publics de qualité et celui des emplois concernés par le transfert de compétences ainsi qu'un financement "adéquat et suffisant".

Pour le conseil provincial de Namur, l'annonce par le gouvernement wallon d'une réforme de l'institution provinciale "fait régner l'incertitude sur les 17.000 agents provinciaux et sur les missions que la province mène pour les citoyens et les communes". Il pointe également "les diminutions successives du fonds des provinces et les 400 emplois équivalent temps-plein menacés au sein du personnel provincial dès 2020 à la suite de la réforme APE" tout en déplorant l'absence de concertation avant que cette réforme ne soit annoncée.

"Le transfert de compétences vers les provinces va inéluctablement gommer les spécificités de territoire et la proximité des services rendus", estime encore le conseil provincial namurois qui demande dès lors au collège provincial "de prendre contact, sans délai, avec la ministre en charge des Pouvoirs locaux afin de mettre en place une concertation quant à l'évolution de l'institution provinciale, et de devenir ainsi acteur, et non plus spectateur, de leur propre transformation".

Il plaide en outre pour que le collège "défende auprès du gouvernement wallon le principe de subsidiarité et le maintien de services publics de qualité, exercés par le niveau de pouvoir le plus adapté" et réclame "l'engagement formel du gouvernement wallon quant au maintien des emplois concernés par le transfert de compétences annoncé". Il appelle enfin à la défense d'un financement "correct, adéquat et suffisant des provinces afin de garantir le bon fonctionnement de l'institution provinciale, le maintien de l'emploi et d'un service de qualité".

La discussion devrait atterrir au parlement wallon à la rentrée de janvier.