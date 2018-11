Un sixième, très mal en point, a dû être euthanasié, dénonce l'asbl APA

"Encore une scène d'horreur, une de plus", se scandalise le refuge APA (pour Aide et Protection Animales), qui recueille les animaux abandonnés ou maltraités et leur offre une fin de vie heureuse.

© DR

"Maison neuve louée par un particulier, région d'Andenne, laissée à l'abandon depuis quelques semaines. 17 chats à l'intérieur. 5 retrouvés morts. Et un 6e agonisant, dont nous avons dû aller abréger les souffrances chez le vétérinaire. Les survivants sont maintenant à l'abri et soignés", décrit brièvement l'association devant le calvaire qu'on dû vivre les félins avant de mourir de faim.

"Une histoire d'hospitalisation imprévue, oui, mais nous avons tout de même retrouvé 2 cadavres enfermés à clé dans le wc et qui sont morts depuis plus longtemps que l'entrée à l'hôpital de la maîtresse" qui semblait être atteinte du syndrome de Diogène (accumulation de meubles, objets divers, déchets, poubelles...)"

© DR



"Les voisins nous ont dit qu'elle était partie vivre depuis des semaines chez son ami et ne revenait que rarement. Mais les voisins savaient qu'il y avait des chats. Où est-ce que le lien ne se fait pas? En est-on arrivé à un tel stade d'égoïsme que le voisinage ne s'inquiète plus du tout de ce qu'il se passe à côté de chez soi? Nous ne comprenons plus le monde dans lequel nous vivons, ce monde où la maltraitance animale n'a pas de limite", plaide le refuge APA.

Le refuge incite les lecteurs à partager cette histoire, "pas pour incriminer davantage la propriétaire de ces animaux, mais afin d'éveiller les consciences, de faire comprendre aux personnes qui se trouveraient dans une situation semblable que des solutions existent avant d'en arriver à cette fin macabre, et d'inciter le voisinage à agir et parler avant qu'il ne soit trop tard."

© DR



Par ailleurs, un appel à la générosité est lancé afin de subvenir aux soins de ces malheureux (stérilisations, traitements antibiotiques, vaccins, anti puces et vermifuges,..). "Tout don, aussi minime soit-il, nous sera d'une grande aide sur le compte APA asbl BE41 2100 9664 6610 avec la communication chats Andenne.

La photo suivante montre un chat décédé. L'asbl tient à les partager pour sensibiliser le public. Âmes sensibles, s'abstenir, même si les clichés les plus choquants ne sont pas publiés.