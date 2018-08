Le conducteur a été sérieusement blessé. Son passager fortement choqué.

Un camion citerne du poste d'Yvoir est sorti de la route samedi soir peu après 20h00 lors d'un départ en intervention pour un feu de broussaille. L'accident s'est produit un peu après leur départ, 200m plus bas que la caserne. « Le chauffeur, pourtant aguerri, a perdu le contrôle du camion. Celui-ci a touché un muret, s'est retourné et a percuté deux voitures en stationnement. Le conducteur a été sérieusement blessé mais ses jours ne sont pas en danger. Le passager est quant à lui fortement choqué », a précisé le porte parole de la zone Dinaphi. La cause de la sortie de route n'est quant à elle toujours pas connue.