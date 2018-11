Un batelier a vu quelque chose de suspect flotter sur la Sambre ce jeudi, vers 13h à proximité de la passerelle piétonne qui enjambe la Sambre. Il en a parlé aux éclusiers de Salzinnes qui ont alors descendu la Sambre en patrouillant. Ils ont finalement vu un corps flotter. La police a été prévenue et le corps a été hissé sur le halage, entre Salzinnes et le Quartier Universitaire. Une magistrate est descendue sur place. Selon elle, il est possible que le corps, de sexe masculin, soit celui d’une personne portée disparue. Elle a préféré demander une descente du labo sur les lieux afin de procéder à des prélèvements. Une autopsie devrait également être pratiquée dans la soirée.