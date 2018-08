La petite-fille de la victime a également reçu des coups en voulant s'interposer

Un homme né en 1965 a été interpellé par les services de police de la zone Hermeton et Heure ce vendredi peu après midi pour avoir menacé sa voisine avec un pistolet d'alarme. « Les faits se sont produits dans le milieu marginal. Il a pointé l'arme factice sous sa gorge en la menaçant », a précisé le parquet de Namur. La petite-fille de la victime, mineure d'âge, a voulu s'interposer et à en retour reçu trois coups. « Mais elle va bien », a rassuré le parquet de Namur. L'auteur des faits a été interpellé et privé de liberté. En aveux, il sera prochainement cité devant le tribunal correctionnel de Dinant.