On aurait pu craindre des fêtes de Wallonie au rabais, avec la suppression d’une grande scène (celle des Casernes, ex-Grognon) et des organisateurs désignés quelques mois à peine avant l’événement. Mais la RTBF a mis le paquet et refusé de jouer la carte facile pour son retour aux commandes après quelques années menées par RTL-TVI.

"Il n’y aura pas d’échange d’artistes avec Liège, Charleroi ou La Louvière avec lesquels nous sommes partenaires aussi pour les fêtes de Wallonie", explique le programmateur Bernard Fievetz. "Il y en aura peut-être les années suivantes entre Namur et Liège, mais pas avec Charleroi car beaucoup de Carolos viennent fêter les Wallos à Namur."

Pas facile de trouver des têtes d’affiche alors que la tournée 2018 est bouclée depuis 2017. La RTBF a donc laissé carte blanche à Saule pour fêter ses 10 ans de scène. "Il s’agit d’une date unique, d’un concert événementiel qui n’aura lieu nulle part ailleurs, préparée sur mesure pour le samedi des fêtes de Wallonie à Namur", explique Saule qui a invité ses amis et coup de cœur : Cali, Olivia Ruiz, Grandgeorge, Lio, Alice on the Roof, Témé Tan, Le 8eme Groupe, Pascal Picard, Camille Bazbaz et Natacha Régnier. "Ce ne sera pas un truc où chacun enchaîne gentiment son titre. Ce sera un grand moment d’échangisme musical, il y aura des trucs à deux ou à trois, des improvisations, je me réjouis", assure l’artiste belge dont l’entourage prépare une surprise sur scène, avec la complicité d’un des 10 invités.

Le jeudi sera consacré aux étudiants avec DJ Vijay&Sofia, DJ Base, DJ Oli Soquette et Fatal Bazooka en tête d’affiche. On sait que Michael Youn a demandé des accessoires comme un canot gonflable et quelques pistolets à eau pour un délire comme il les aime.

Le vendredi se jouera en reprises avec Chris Hinger&Klos, le groupe officiel de cover U2 Achtung Babies, Marc Ysaye&Friends et Mister Cover. Le samedi, Saule sera précédé de Madame Monsieur (Laurence Bibot et Marka) et suivi d’Alex Germys. Le tout sur la scène Saint Aubain. Dans le chapiteau de la place d’Armes, beaucoup de talents belges comme Attitude chante Johnny, Flashback, BJ Scott, les Copains d’abord, Banging Souls…