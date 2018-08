Les policiers ont trouvé de la cocaïne, du cannabis et des pilules d'ecstasy sur lui

Mardi soir, une dispute conjugale entre un jeune homme né en 1987 et sa compagne a éclaté pleine rue. Des policiers sont intervenus sur place pour mettre fin à la scène de ménage. Lors de la fouille de l'individu, ils ont découvert des produits stupéfiants, à savoir de la cocaïne, du cannabis et des pilules d'ecstasy. Dans la foulée, une visite domiciliaire a été effectuée à son domicile. « Elle a permis de trouver encore plus de marchandises. Notamment 162 pilules d'ecstasy », a précisé le parquet de Namur. Le dossier a été mis à l'instruction.