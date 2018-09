Jeudi matin, une voiture a percuté un arbre en bordure de la Place d'Armes à Philippeville.

Sans connaître les circonstances, on pourrait mettre en cause le revêtement irrégulier de l'anneau routier, mais il n'en n'est rien. L'homme, d'un certain âge, aurait été victime d'un malaise. Sa voiture a grimpé sur les bordures droites de la chaussée avant de retraverser la chaussée pour s'écraser contre un arbre.

Les ambulanciers ont pris en charge le conducteur visiblement très choqué et souffrant de douleurs au niveau d'un bras. Le constat des faits a été dressé par une équipe de police Hermeton et Heure.