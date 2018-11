Une voiture a été percutée par un train à Jambes sur le passage à niveau de Velaine. Alors que les circonstances ne sont pas encore claires, il n'y a aucun blessé car plus personne n'était à bord de la voiture lors du choc.

Les pompiers de la Zone Nage étaient sur place avec une autopompe, un véhicule de balisage, un véhicule d'officier et une ambulance. Le SMUR de Namur a également dû se rendre sur les lieux tout comme la police de Namur. Le conducteur venait de Jambes et prenait la direction de Dave. Alors qu'il n'y avait plus personne dans le véhicule pour une raison encore inexpliquée, il a été percuté et traîné sur plusieurs centaines de mètres.

Le véhicule s'est alors immobilisé en face du LIDL sur la rue Major Mascaux. Les secours se sont occupés de sécuriser la voiture. Elle est actuellement toujours sur les rails et la circulation des trains est toujours à l'arrêt. Il semblerait que certains morceaux de voies soient abîmés, une inspection de la SNCB sera sans doute nécessaire pour le déterminer.