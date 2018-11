Ils voulaient trouver de l'alcool et ont mis le feu pour effacer leurs empruntes

Plusieurs incendies volontaires ont été commis dans la nuit du 9 avril 2014 à Viroinval. Louis et Maxence, deux jeunes qui voulaient mettre la main sur des bouteilles d'alcool, ont décidé de mettre le feu là où ils se sont rendus pour effacer leurs empruntes. Ils ont d'abord ciblé un chalet de chasse et une sapinière qui se trouvait à côté. « On avait un pied-de-biche et des pierres. On n'a pas réussi à rentrer dans ce chalet mais bien dans une annexe. Il n'y avait rien sauf des ballots de foin, j'ai mis le feu pour effacer les empruntes », a expliqué Louis lors d'une audience du tribunal correctionnel de Dinant. Ils ont ensuite commis plusieurs tentatives de vol et surtout quatre autres incendies volontaires. Louis et Maxence se sont notamment rendus chez un particulier pour commettre un vol dans un abri de jardin auquel ils ont mis le feu. Chez cette même personne, ils ont brisé les vitres d'un véhicule qu'ils ont aussi incendié. Après avoir quitté les lieux, ils ont encore incendié un tas de fumier et une poubelle. Ce mardi, le parquet de Namur a requis 37 mois de prison à l'encontre de Maxence et 40 mois à l'encontre de Louis. Jugement le 4 décembre.