La demande de permis sera déposée dans quelques jours puis tout ira très vite

Où en est le projet de téléphérique? Plus que quelques mois et on devrait pouvoir l'emprunter (à condition de ne pas avoir de mauvaise surprise comme pour la passerelle, diront les plus sceptiques).

Une première demande de permis a ainsi été déposée, mais la région wallonne a demandé des données et rapports supplémentaires. Le dossier final sera donc déposée avant Noël. il sera suivi d'une enquête publique. Les promoteurs du téléphérique espèrent obtenir le permis pour mai. "Il sera sans doute trop tard pour ouvrir au début de l'été, selon l'espoir de l'exploitant La Belle Montagne, mais le téléphérique devrait être opérationnel pour la rentrée ou l'automneé, commente le bourgmestre Maxime Prévot.

En effet, la pose des pieux dans la roche va assez vite et le téléphérique en lui même sera monté à partir de pièces préfabriquées, ce qui ne demandera normalement que quelques semaines. La phase la plus sensible étant l'ajustement, les réglages, les tests de sécurité avant la mise en service.

Lundi soir, lors de la séance d'information sur les grands chantiers, la ville de Namur et le pavillon de l'aménagement urbain ont dévoilé un montage vidéo qui donne une idée du futur téléphérique. Soyez indulgents: il a été réalisé à des fins didactiques. Mais nous ne résistons pas à l'envie de vous le montrer.

Pour rappel, voici les données techniques du futur téléphérique:

 Longueur : 670 m

 Dénivellation : 103 m

 Nombre de pylônes : 8

 Véhicules : 2 trains de 3 cabines de 6 places

 Temps de parcours : 3’30 min

 Vitesse maximum : 6 m/s