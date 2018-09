À la requête du Parquet de Namur, la police nous demande de diffuser l'avis suivant :

Le vendredi 10 août 2018 vers 23h00, à Floreffe, un vol à main armée a été commis au Night Shop SUN 7 située rue Emile Romedenne.

Un individu traverse la rue en direction du commerce. Arrivé devant la porte, il sonne et attend qu'on lui ouvre. Une fois entré à l'intérieur, le client s'avance vers le comptoir, sort une arme et menace l'employé en lui disant de lui remettre l'argent de la caisse. Il fait ensuite le tour du comptoir et emmène la victime dans la réserve. Là, il l'enferme dans les toilettes. Il revient dans le magasin, se saisit d'une bouteille d'alcool et vérifie que la caisse ne contient plus d'argent. Il se dirige vers la sortie, et tente d'ouvrir la porte, mais elle ne s'ouvre pas. Il revient alors sur ses pas, et pousse sur le bouton d'ouverture de porte au niveau du comptoir. Puis il se précipite à la porte, mais elle ne s'ouvre toujours pas. L'auteur va alors délivrer l'employé enfermé dans les toilettes et exiger qu'il ouvre la porte pour qu'il puisse sortir.

L'auteur est âgé de 35 à 40 ans, mesure environ 1m70 et est de corpulence mince. Il a le visage creusé, la peau abîmée et une mauvaise dentition.

Au moment des faits, il était vêtu d'un jeans bleu, d'un sweat à capuche foncé muni de l'inscription « YMCMB » sur le torse et d'une casquette bariolée de marque 'Sixth June Paris'.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.