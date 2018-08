Le trafic a été perturbé puis totalement interrompu

Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé puis totalement interrompu, mercredi matin, entre Namur et Gembloux à la suite d'un vol de câbles survenu durant la nuit. « Tout s'est passé entre 3h et 4h du matin. Les passages à niveau "hurlaient à la mort". Deux véhicules ont été retrouvés à proximité des rails de chemin de fer. Les auteurs sont toujours en fuite », a indiqué le parquet de Namur qui précise qu'une bande de voleurs de câbles sévit actuellement dans la région.

Ce vol a également eu un impact sur d'autres liaisons comme entre Tamines et Gembloux, Tournai et Liège, Bruxelles et Arlon ou encore Brussels Airport-Zaventem et Dinant.

La situation est finalement rentrée dans l'ordre mercredi peu avant 10h00. « Situation rétablie. Des retards et suppressions restent possibles », précise la SNCB sur son site internet.