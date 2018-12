Non seulement un seul ancien conseiller fait partie de la nouvelle majorité mais la bourgmestre en titre, Françoise Leboc, renonce à son mandat de conseiller. Elle a ouvert la séance et a remis la présidence à Myriam Laurant, 1ère échevine, qui a procédé à la prestation des conseillers élus ainsi qu’au nouveau bourgmestre, Arnaud Allard (27 ans) qui a ensuite reçu le serment de ses échevins.

La salle du conseil était bien remplie pour assister à cette mise en place d’une toute nouvelle équipe prête à redonner un coup de jeune à cette belle commune de l’Ardenne namuroise. Un signe visible de la volonté de ce renouveau est le fait qu’aucun membre de la nouvelle majorité ne s’est apparenté à un parti politique.

Dans quelques semaines ils prendront une décision afin de pouvoir défendre les intérêts de leur commune dans les différentes instances comme les intercommunales. On attendra avec intérêt la lecture de la déclaration de politique communale. Un des premiers défis de la nouvelle équipe est de rétablir la qualité de l’eau qui a été négligée pendant de trop nombreuses années. On souhaite bon vent à Arnaud Allard et à son équipe qui avec 7 conseillers sur 11 dispose d’une majorité confortable.