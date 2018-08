Neuf nouvelles têtes se présentent pour les communales d’octobre.

On attendait avec curiosité le nombre de listes qui seraient présentées aux prochaines élections à Vresse-sur-Semois. En 2012 une seule liste avait été présentée, elle était conduite par Albert Leduc. En septembre 2015 à la suite de deux démissions dont celle du 1er échevin André Pirson la belle unité aller voler en éclat et donner lieu à de nouvelles élections. Quatre candidats se sont présentés, deux de chaque clan, celui d’Albert Leduc et celui de Françoise Leboc. Le clan Leboc sortait vainqueur et ses 2 candidats faisaient leur entrée au conseil communal. Frédéric Martin, candidat malheureux allait toutefois remplacer la conseillère Caroline Warnier, déchue pour avoir omis de déclarer ses mandats pour 2016.

C’est précisément Frédéric Martin (42 ans, Laforêt) qui est le premier à présenter une liste pour les élections d’octobre 2018. Il va conduire la liste ECD (Ensemble pour une Commune Dynamique) et c’est Yves-Marie Théret (59 ans, Nafraiture) qui la poussera. On retrouve à la troisième place Philippe Felten (56 ans, Sugny) qui avait été élu en 2012 avec 252 voix de préférence et faisait partie du clan Leduc. La moyenne d’âge est de 40 ans avec Isabelle Maroit (49 ans, Alle), Pascaline Renard (27 ans, Laforêt), Arnaud Allard (27 ans, Bohan), Eloïse Bodet (31 ans, Alle), Alain-Stéphane Mincier (56 ans, Sugny), Eva Loison (38 ans, Laforêt), Pascal Nemery (47 ans, Alle) et Véronique Liégeois-Soenen (55 ans, Membre). On notera que Vresse n’est pas représenté sur la liste. Frédéric Martin avait l’intention de former une liste depuis 2 ans et le résultat de juin 2017 ne l’a pas découragé : « Nous avons commencé avec un petit groupe de travail. Dans un esprit de cohérence et de cohésion, nous avons trouvé un par un les partenaires de la liste en veillant toujours à garder la qualité et l’engagement qui nous lient. Les acteurs ont des compétences bien ciblées afin de faire face aux défis qui attendent la commune. » D’autres listes ne devraient pas tarder à sortir .