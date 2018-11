Le tribunal correctionnel de Tournai a condamné, jeudi, un Tournaisien à une peine de dix ans de prison ferme pour tentative de meurtre, détention d’armes et harcèlement téléphonique. Il est acquitté d’une prévention de séquestration.

Le 6 mai 2018, en fin de soirée, il avait porté 17 coups de couteau à son rival amoureux. Il avait ensuite pris la fuite et avait été arrêté à la gare de Bruges, en compagnie de son ex-compagne, deux jours plus tard.

Le jour des faits , M. B. s’est présenté chez son ex-compagne. Son rival lui a ouvert la porte mais l’a empêché d’entrer dans l’appartement en le repoussant. M. B. a sorti deux couteaux et a poignardé son rival à 17 reprises, avant de le tabasser alors que la victime perdait son sang, couchée sur le sol. M. B. estimait avoir été provoqué mais sa réaction n’est pas proportionnelle au repoussement, a indiqué le tribunal.

M. B. avait ensuite emmené son ex-compagne à la Côte. Ils ont été interpellés deux jours plus tard à la gare de Bruges. La jeune femme prétendait avoir été obligée de le suivre et séquestrée. Le tribunal acquitte M. B. de cette prévention, estimant que l’ex-compagne avait eu l’occasion d’interpeller des gens, notamment des membres du personnel du rail. Mais elle n’a rien fait. Au contraire, elle a eu des relations avec M. B., elle a bu des verres avec lui en terrasse et, surtout, elle détenait l’un de ses couteaux à sa demande.