Suite à un problème de caténaire, les pompiers, la police et même le bourgmestre de la cité d’Arenberg ont dû venir en aide en pleine nuit aux navetteurs très en colère.

Samedi soir, vers 21h30, alors que la température flirtait avec le zéro degré, un problème de caténaire à immobilisé deux trains sur la ligne 94 Tournai – Bruxelles, à hauteur de Marcq (Enghien). A leur bord se trouvaient quelques 200 passagers qui ont dû patienter de nombreuses heures suite à ce problème technique. La police et les pompiers d’Enghien ont été dépêchés sur place pour fournir de l’eau aux navetteurs à l’arrêt, avant de les rassembler dans l’un des deux trains. Ce n’est que 4h plus tard, vers 1h30 du matin, que celui-ci sera en mesure de rejoindre la station ferroviaire de la cité d’Arenberg, distante de seulement 2km ! Mais le calvaire des voyageurs était loin d’être terminé. Au moment de descendre du train à Enghien, aucun agent de la SNCB ou d’Infrabel n’était présent pour les accueillir et les prendre en charge. Il faisait très froid dehors et il était impossible pour eux de se réchauffer à l’intérieur du bâtiment de la gare qui était fermé. Face à la colère des navetteurs, la police a dû calmer un début d’émeute ! Vers 2h30, le bourgmestre d’Enghien a été appelé en renfort sur les lieux.

« Des gens perdus au milieu de la nuit m’attendaient. J'ai aussitôt téléphoné à un agent de la SNCB que je connaissais personnellement. Il m'a fait savoir que c’est lui qui était de garde pour la gare d’Enghien mais que personne ne l’avait appelé pour lui signaler ce qui se passait, ni solliciter son intervention. En quelques minutes, il s'est rendu sur place pour ouvrir les portes de la gare. Fort heureusement, un café proche de celle-ci avait, entre-temps, accueilli les personnes les plus fragiles afin de leur permettre de se réchauffer », témoigne Olivier Saint-Amand (Ecolo).

Vers 2h45, deux agents de Securail sont enfin arrivés sur place, avant d’annoncer aux voyageurs qu’un train aller les reconduire à Bruxelles ! Incrédules, ces derniers accepteront l’offre afin de pouvoir bénéficier gratuitement d’un taxi qui les ramènera à leur domicile. « Personne du côté d’Infrabel ou de la SNCB n’a imaginé ou réussi à faire venir un bus ou des taxis à Enghien pour éviter cette nouvelle perte de temps », s’indigne le bourgmestre qui pointe une nouvelle fois la défaillance et l’inefficacité des services publics du chemin de fer.