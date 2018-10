Bernard Bauwens (PS), réélu dimanche bourgmestre d'Antoing (Hainaut), s'est étonné lundi d'apprendre que 370 bulletins avaient été "oubliés" dans un bureau de vote.

"Cela n'a rien changé en termes de sièges, mais ce n'est pas normal", a commenté celui qui a recueilli 300 voix de préférence de plus grâce à ces votes oubliés, portant son total à 1.655 voix. Le PS garde la majorité absolue avec 12 sièges sur 19. La campagne a été rude entre le bourgmestre et l'opposition emmenée par Jean-Bernard Vivier (GO), beau-fils de Bernard Bauwens. GO a décroché six sièges et UCA un siège.