A Comines, la guerre aux porcs est déclarée

Tournai-Ath-Mouscron

Il y a quelques années, les Cominois s’étaient déjà élevés contre un projet d’élevage industriel. Ils remettent aujourd’hui le couvert contre l’extension de plusieurs sites existants. Un collectif s’est formé après la prise de connaissance des projets des firmes Taveirne et Bourgeois qui visent, à l’occasion de la mise aux normes leurs installations, à augmenter leur capacité par des extensions ou des régularisations.

"Dans les chiffres, le projet Bougeois situé à Houthem ferait passer l’exploitation de 48.000 à 78.000 poulets (+ 66 %. Et les projets de la firme Taveirne qui concernent Ploegsteert, Warneton et Ten Brielen augmenterait la production de porcs de 21 à 29.000 porcs (+ 36 %.)", peste Christian Vercaigne, l’un des membres du comité d’opposition.

"Cela ferait tripler la population porcine de Ten Brielen. Autrement dit, cela représente quelque quatre-vingt-trois millions de litres d’eau puisés dans les nappes par captage, 44 % de lisier produit en plus. À cela il faut encore ajouter le projet Delfortrie (Ploegsteert) qui consiste en sa régularisation et son extension et passera de 5.000 porcs autorisés à 10.000."

Dans ces projets , plusieurs aspects ennuient fortement les riverains : la pollution et les ennuis de santé qui en découleraient, le charroi, etc...

"Notre entité, de Ten Brielen à Ploegsteert, est déjà amplement sursaturée avec plus de 70.000 porcs, 250.000 poules et poulets, un taux d’azote produit 1,7 fois supérieur au seuil critique à cause principalement d’exploitations démesurées. Cette sursaturation apporte aux habitants de nombreuses nuisances bien manifestes : odeurs, pollution, charroi, menaces pour la santé, etc."

Au-delà de ces nuisances, l’un des arguments avancés est le fait que tout cela n’apporte rien au niveau de l’emploi. "La majorité des postes sont automatisés", ajoute Christian.

Une pétition circule donc désormais dans l’entité. Elle devrait être remise aux décideurs locaux d’ici peu de temps, idéalement lors du conseil communal qui se tiendra lundi. En attendant, des panneaux ont également été apposés un peu partout en ville.

Une réunion d’information se tiendra samedi matin dès 10 h 30 à la cafétéria du moulin de Ten Brielen.