Une quarantaine de citoyens ont manifesté, lundi soir juste avant le conseil communal de Tournai, pour faire part de leur mécontentement suite à un arrêté communal que veut prendre le bourgmestre ff Paul-Olivier Delannois (PS) concernant la lutte contre la mendicité.

Paul-Olivier Delannois (PS) souhaite modifier le règlement communal de police pour permettre l'arrestation administrative de toutes les personnes qui contreviennent aux règles sur l'ivresse publique, les chiens dangereux et la mendicité, interdite aux abords des commerces et dans des lieux bien précis. Il soumettra sa proposition au conseil communal qui se réunit lundi soir.

Dans la presse locale, le bourgmestre ff avait expliqué qu'il recevait régulièrement des plaintes de citoyens et de commerçants, désespérés par le comportement de certaines personnes qui font la manche. "Je ne sais pas si ces arrestations seront la solution miracle, mais si on ne fait rien, on va droit dans le mur", avait-il commenté.

Le groupe Ecolo, dans l'opposition, s'opposera à cette modification, estimant que "la mendicité est un drame humain qui exige des réponses sociales, voire sociétales, mais pas des mesures répressives".