Ce lundi matin, entre 7 heures et 8 heures, un ouvrier indépendant né en 1972 et qui venait de Couvin, était occupé de décharger des pneus forestiers et agricoles au sein de la rue du Canon à Vaulx dans l'entité de Tournai. L'homme aurait ensuite essayé de bouger un pneu qui bloquait le déchargement. Cette manoeuvre aurait ensuite provoqué l'éboulement de tout ce dont contenait le camion sur le conducteur qui a donc été enseveli de pneus. Seul au moment des faits, il est impossible à l'heure actuelle de le moment exact auquel ce fait s'est produit.





Vers 8 heures du matin, trois ouvriers de l'entreprise Dufour qui avaient un chantier plus loin sont arrivés sur les lieux de l'accident et ces derniers ont commencé à retirer plusieurs pneus pour tenter de dégager l'homme qui se trouvait en-dessous et faciliter l'accès aux services de secours qui étaient en route.





Selon le parquet de Tournai, un pneu pesait entre 300 et 500 kg. Le conducteur a ensuite été admis au CHWapi dans un état jugé très grave.