Un accident impliquant trois camions s'est produit mercredi matin sur l'A8/A429 à Tournai. Un des chauffeurs est décédé sur place. L'autoroute est fermée en direction de Lille.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, vers 06h20, qu'un grave accident de la circulation s'était produit sur l'autoroute A8/A428 à hauteur de Marquain (Tournai).

Une collision entre trois poids lourds est survenue à proximité de la frontière française. Venant de Tournai et de Mouscron, deux SMUR, plusieurs ambulances, un véhicule de désincarcération et un véhicule de balisage ont été dépêchés sur les lieux.

Un des chauffeurs est malheureusement décédé sur place. On ignore son identité. Quatre autres personnes on été légèrement blessées et admises en milieu hospitalier. L'autoroute est fermée en direction de la France.