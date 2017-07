Alan Windels, 19 ans, a perdu la vie dans un incendie qui a frappé, dans la nuit de vendredi à samedi, la maison familiale située à Rekkem, a annoncé la division de Courtrai du parquet de Flandre occidentale.

L'incendie est survenu vers 5h du matin. Le feu a pris alors qu’une casserole en train de chauffer avait été oubliée sur la cuisinière. La mère et le jeune fils sont parvenus à quitter les lieux, mais pas le grand frère, dont le corps a été retrouvé par les pompiers.



Alan Windels étudiait au collège technique Saint-Henri à Mouscron. Un de ses professeurs, Alain Boehm, et son école ont adressé un message sur Facebook : “A toute la communauté du collège Saint-Henri et aux amis de sa section CGO, une triste nouvelle nous est parvenue. Un des nôtres, Alan Windels, qui avait terminé sa 5e CGO, est décédé cette nuit dans l’incendie de sa maison. Il avait 19 ans, l’avenir devant lui, un grand capital sympathie, un esprit curieux et en éveil.”