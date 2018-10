La cour d'assises du Hainaut a condamné, jeudi, Alexandre Nicoletti à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre, tentative de meurtre et port d'une arme réputée prohibée. La BMW, qui a servi au crime, est confisquée. C'est la peine qui avait été requise par le ministère public. Le 7 mai 2017, Alexandro Nicoletti a volontairement renversé Valentin Beghin sur la chaussée de Bruxelles à Tournai, à la sortie d'une discothèque. Plus tôt, il avait tenté de renverser Kevin C. de l'autre côté de la chaussée lors d'une autre manœuvre dangereuse. Ceci suite à une bagarre sur le parking du "Come Back" où l'accusé avait proféré des menaces contre des jeunes en exhibant un couteau.