La création de la géante a démarré dans le plus grand secret en octobre 2016, associant des artisans qualifiés, des historiens locaux mais aussi des spécialistes du monde médiéval. Ces dernier se sont attachés à reconstituer le plus fidèlement possible et dans les moindres détails cette grande dame au propre comme au figuré. C'est à la maison des Géants, en présence de nombreux invités, que le couple à nouveau réuni a effectué sa première danse.





Les amoureux du folklore athois attendent désormais avec impatience la date de leur première sortie officielle.





Elle pèse 80kg et mesure près de 4m de hauteur! Elle, c'est Alix de Namur, la nouvelle géante dévoilée ce week-end dans la cité athoise mondialement renommée pour ses monstres d'osier. Afin de célébrer les cinq ans d'existence de Baudouin IV, bâtisseur de la ville, ses porteurs ont eu l'idée de concevoir une nouvelle posture à l'effigie de son épouse historique.