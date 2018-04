La citoyenne de Péruwelz, 24 ans, découvre ce type de concours.

Le 18 mars, à Anvers, Anastasia De Braekeleer a obtenu son ticket pour la finale de Top Model Belgium qui se déroulera depuis le célèbre Lido à Paris. Ce sera en février 2019. "Je m’intéresse au milieu de la mode mais, en raison de ma taille, 1 m68, je me disais que j’étais très petite pour concourir."

Ici, pour Top Model Belgium, il y a plusieurs catégories et Anastasia est reprise en model photo. C’est sous l’impulsion de son papa, Frédéric, que la jeune fille s’est inscrite. "Il m’a dit que ça pouvait constituer une belle expérience pour moi et j’ai décidé de tenter ma chance. Je prends justement ce concours comme une occasion d’élargir mon cercle social, de faire des rencontres. Le planning est déjà établi. Nous nous voyons entre candidates le samedi ou le dimanche pour les répétitions et les séances photos, indique-t-elle. Nous devons préparer nos tenues. Nous sommes habillées tantôt en maillot de bain, tantôt en tenue de ville ou en robe de soirée. Pour la demi-finale, il a fallu préparer un book et passer devant le jury."

Après un bachelier à Tournai, Anastasia poursuit ses études à Bruxelles, à l’ULB. "Je suis en deuxième année de master en sciences et gestion du tourisme. Évidemment, il faudra jongler entre les études et les prestations mais, encore une fois, le concours m’occupe uniquement le week-end."

Anastasia, à travers Top Model Belgium, espère aussi booster ses perspectives professionnelles. "Je cherche à effectuer un stage dans l’événementiel, si possible à l’étranger. Peut-être que des portes vont s’ouvrir via l’élection. Si pas, j’aurais au moins essayé et ça restera de toute manière une bonne expérience."

À travers un millier de flyers notamment, Anastasia va tenter de séduire le grand public et l’amener à voter pour elle. Elle a aussi besoin de sponsors dans le cadre du concours pour couvrir les frais. Infos auprès de son papa au 0479/67.35.62;