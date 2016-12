Ce lundi en fin d'après-midi, une jeune fille d'une vingtaine d'années avait été victime d'une tentative d'enlèvement à Quevaucamps, dans l'entité de Beloeil. Dans ce cas, un individu masqué avait suivi sa victime à bord d'un véhicule, les phares éteints. Après s'être débattue, la jeune femme avait alors réussi à s'enfuir et se réfugier.Une "chance" que n'a malheureusement pas eu ce mercredi en fin d'après-midi, vers 17h, une autre jeune femme. Toujours dans le village de Quevaucamps, un homme caché derrière un masque de diable et roulant dans une voiture aux phares éteints, a suivi sa victime avant de l'agripper et de la violer...La victime a été entendue et le labo de la PJ est descendu sur place. Pour l'instant, aucune précision n'a été donné sur l'endroit exact où les faits se sont déroulés.