Dans le cadre du dossier FLAUREA, qui voulait remettre en route une activité d’une unité plomb pour traiter + 2.000 tonnes, le bourgmestre Marc Duvivier a adressé un courrier à ses administrés via le site web de la ville.

Il se veut rassurant et annonce par ailleurs qu'un responsable de la société, depuis lors licencié, avait fait réaliser des tests sans informer le fonctionnaire dirigeant.

Il signale au passage que la ville devait soumettre dans ce dossier dans un délai légal à enquête publique, et prévenir les riverains propriétaires et locataires dans un rayon de 50 mètres du site. Ce quiu a été fait.

"Au cours de cette période de 15 jours, vous avez été très nombreux à me faire part de vos craintes quant aux effets inhérents à cette technologie du plomb.

Le comité d’accompagnement a concilié une bonne partie de vos remarques, suggestions et oppositions.

J’ai organisé une séance publique au cours de laquelle chacune et chacun a pu s’exprimer", explique Marc Duvivier.

Un fonctionnaire compétent de la Région Wallonne était présent pour entendre les parties.

Employé licencié

"Parmi celles-ci, des ouvriers et responsables ont mis en avant leur grande volonté de créer avec la population riveraine et les responsables de l’entreprise un autre climat relationnel, où toutes les parties seraient associées pour dissiper les doutes et mettre en avant la qualité non contestée de leur dévouement.

Les responsables de FLAUREA ont notamment répondu que la non remise en activité de cette unité ne créerait pas de problèmes financiers et que l’emploi des travailleurs actuels serait garanti s’ils n’obtenaient point l’autorisation souhaitée.

Un responsable de la société, depuis lors licencié, avait fait réaliser des tests sans informer le fonctionnaire dirigeant, et par conséquent, la Ville", avance le bourgmestre.

"Après avoir clôturé l’enquête et lu un grand nombre de vos interventions, après avoir écouté différents responsables notamment du milieu médical, j’ai demandé à M. PICARD de retirer le dossier relatif à une demande d’autorisation pour la production du plomb.

Il m’a garanti une nouvelle fois que le volume et que la qualité de l’emploi seraient maintenus et que, prenant en considération les différentes remarques et oppositions, il retirait la demande introduite auprès des autorités compétentes.

Pour demain, je veillerai, avec le comité d’accompagnement, les ouvriers, cadres et responsables de FLAUREA, ainsi que celles et ceux qui souhaiteront se joindre à nous, à ce que les mesures visant au respect de la santé publique et prenant en considération le principe renforcé de précaution, restent de mise."

Marc Duvivier précise encore qu'il ne répondra pas à tous les courriers quilui ont été adressés. "Le communiqué suffit vraisemblablement à apaiser les craintes".