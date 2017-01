Le mutiau est un peu le parent pauvre du Lundi Perdu, tradition remontant au Moyen Âge et toujours bien ancrée dans l’entité de Tournai et dans les entités voisines. Le lundi suivant l’Épiphanie, on y mange une saucisse avec de la compote, puis le lapin avec sa salade tournaisienne, et enfin le mutiau. Ce menu sera sur les cartes de nombreux restaurants ce lundi, et ce week-end bien sûr.

"Le mutiau est effectivement un peu l’élément méconnu du menu du Lundi Perdu. L’élément que l’on oublie malheureusement. C’est pourtant très bon", glisse Jean-Michel Van de Cauter, président de la guilde du mutiau. "Certains ne savent même pas de quoi il s’agit. Ce n’est pas de la tête pressée. Ce n’est pas du pâté. C’est du mutiau. C’est fait avec des produits non-nobles. Ce n’est pas un produit de réveillon de Noël ou de nouvel an, c’est clair, mais c’est une spécialité tournaisienne faite avec des abats."

Michel Hempte , boucher à la rue des Maux à Tournai et membre de la guilde, dévoile les éléments de la recette. "On met tout d’abord au sel des têtes de porc jusqu’à 24 heures. On les rince, on les cuit dans un bon bouillon, avec des aromates. Puis, on récupère les têtes. On les décortique. On ajoute de l’ail frais et de l’échalote. Et tout ça est passé au hachoir, finement. On refait un petit bouillon et on ajoute un peu de persil à la fin."

C’est pour mettre en exergue les spécialités culinaires tournaisiennes et notamment le mutiau, surtout mangé à l’occasion du Lundi Perdu, que la guilde a été créée il y a 2 ans. "Nous ne voulons pas que le mutiau tombe dans l’oubli. Bon, lors du Lundi Perdu, on n’est pas obligé de le manger à la fin du repas. L’essentiel est qu’il soit encore sur la table", souligne Jean-Michel Van de Cauter.

La guilde du Mutiau organise par ailleurs, ce lundi de 11h à 13h30, son apéro du Lundi Perdu. C’est ouvert à tout le monde et cela se passera à la cafétéria du hall des sports de la CET à Tournai. Au menu : du mutiau bien sûr, mais aussi la bière la Mutiau, produite par la brasserie de Cazeau à Templeuve.