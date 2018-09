Il était 2h45 du matin ce lundi lorsqu'un homme et sa compagne ont été réveillé par du bruit qui provenait de leur véhicule stationné devant chez eux. L'homme constate alors que le plafonnier de son véhicule, une Hyundai I30, est allumé et que les documents de bord se trouvent sur le siège conducteur. La victime est alors sortie son habitation et a entendu un bruit de moteur qui s'allumait à plusieurs reprises et un bip électronique qui provenait du fond de la rue. La victime a alors pris son véhicule Hyundai pour faire barrage sur le chemin et s'est mis à côté pour bloquer le passage aux malfrats. Ces derniers ne se sont pas arrêtés et ont percuté la victime qui est restée accrochée sur le capot du véhicule des malfrats.





La victime, sur le capot, alors donné plusieurs coups de poings dans le pare-brise à hauteur du visage du conducteur et a réussi à fissurer une partie de la vitre. Le malfrat au volant a alors accéléré, ce qui a fait chuter la victime du capot. Cette dernière a ensuite décidé de retourner vers son véhicule afin de prendre en chasse les mafrats qui se dirigeaient vers l'autoroute. Au niveau de la montée de l'autoroute à Blaton, en direction de Mons, la victime a à nouveau mis son véhicule pour bloquer celui des malfrats mais ces derniers ont une nouvelle fois foncé dedans. La victime a ensuite pris l'autoroute pur les reprendre en chasse mais une fois arrivés à hauteur des travaux, les malfrats ont effectué une marche arrière et un demi-tour pour reprendre l'autoroute à contresens.





Suite à cela, la victime a perdu de vue les auteurs des faits.