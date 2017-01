Organisée ce mercredi par la famille du disparu, celle-ci mobilisera près de 300 personnes.

Depuis le 18 décembre dernier, un habitant de Bernissart, Vincent Genevois, 34 ans, n’a plus donné le moindre signe de vie. A quelques jours de Noël, ce passionné de chevaux a quitté son domicile à pied, vers 21h30, sans portefeuille ni carte d’identité, son GSM coupé! Jusqu’ici, les recherches ayant mobilisé un hélicoptère de la police fédérale et des chiens pisteurs sont restées infructueuses. Des plongeurs ont même sondé le canal Nimy-Blaton tout proche mais là encore sans résultat. Alors que l’enquête n’a toujours pas permis d’élucider cette inquiétante disparition survenue quelques jours avant Noël, les proches de Vincent Genevois ont repris espoir après avoir consulté un bio-géologue ainsi qu’un magnétiseur spécialisés dans la recherche de personnes disparues.

Pour ces derniers, les investigations doivent désormais se concentrer dans un rayon géographique de 7km autour de la maison de Vincent Genevois (rue Bas Chemin) et plus précisément en direction du bois de Stambruges (rue des Viviers au bois) et du canal Blaton – Ath. Ne croyant pas à un acte de désespoir mais plutôt à un accident, voire une mauvaise rencontre, la famille de Vincent organise ce mercredi une grande battue – celle de la dernière chance – à laquelle participeront près de 300 marcheurs ainsi que des chiens aptes à localiser des personnes disparues.

Parmi celles-ci, des habitants de l’entité de Bernissart, des gardes-chasse mais aussi de nombreuses personnes belges et françaises que Vincent fréquentait dans le cadre de ses activités équestres. Encadrée par la police, cette battue débutera demain matin à 9h30 au départ des écuries Chapelle Sainte-Anne (rue du Bois 1), à Blaton.