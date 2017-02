La police de la zone Sylle et Dendre a ouvert une enquête suite à des actes de vandalisme survenus le week-end dernier, en plein centre de Brugelette, et dont s’est rendu coupable un inconnu au préjudice du lavoir Les Lavandières situé à proximité de la place communale.

Vers 19h10 samedi soir, soit 40 minutes avant la fermeture des lieux, un individu muni de gants en latex a fait irruption à l’intérieur de cette blanchisserie de la rue des Combattants, avant de se livrer à un véritable saccage qui n’a pas échappé aux caméras de surveillance.

Profitant de l’absence de tout client, l’intéressé a sorti de son sac-à-dos plusieurs bidons renfermant un produit noir et visqueux semblable à du goudron, avant d’en répandre partout sur le sol mais aussi sur les murs, les vitres ou encore les chaises.

Les machines à laver et les séchoirs, de même que le distributeur de boissons, n’ont pas non plus été épargnés !

Un véritable cauchemar

"En arrivant sur place pour faire le ménage, ma première réaction a été de me demander si je ne faisais pas un cauchemar !", raconte Sylvie, gérante depuis bientôt quatre ans de ce lavoir très fréquenté.

Dans le 1/4h qui a suivi son appel, les forces de l’ordre étaient sur place pour constater l’ampleur des dégâts. "Dans un premier temps, nous avons pensé à de l’huile de vidange, avant de supposer qu’il s’agissait de lasure, produit utilisé pour la finition et la protection du bois. Ca collait terriblement et l’odeur de cet enduit était très prenante", poursuit la gérante.

Désemparée, cette dernière a pu compter sur le soutien de sa fidèle clientèle mais aussi de ses amis pour entreprendre les opérations de nettoyage et rouvrir le lavoir dès hier matin. "Avant d’utiliser de l’essuie-tout et du savon, nous avons retiré le plus gros à la spatule".

Si les machines sont intactes, ce n’est pas le cas des peintures murales qui devront être entièrement refaites, à l’instar probablement des joints des carrelages ! "Dans quel monde vivons-nous ?", s’interroge la victime.

Notre interlocutrice n’arrive pas à cerner les motivations du jeune homme (entre 20 et 25 ans) qui a volontairement dégradé son outil de travail et occasionné un manque à gagner non négligeable.