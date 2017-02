Ce sont pour des faits qui se sont déroulés le 5 janvier 2015 et suite auxquels Daniel Thiebaut, 67 ans, a trouvé la mort que Gianni Canaris, un homme aujourd’hui âgé de 22 ans, comparaissait à la barre du tribunal correctionnel de Tournai.

Plusieurs préventions lui étaient ainsi reprochées et aucune n’était contestée. Le tribunal avait ainsi retenu contre le prévenu les préventions de tentative d’extorsion à l’aide d’une arme et d’un véhicule, avec la circonstance aggravante qu’un meurtre avait été commis, de vol de véhicule, de rébellion et de port d’arme.

Le jour des faits, vers 17 h, Daniel Thiebaut était venu faire un tour des kots dont il était le propriétaire afin de percevoir les loyers. Sans argent pour le payer, Gianni Canaris avait alors demandé à son propriétaire de le conduire chez son oncle qui lui donnerait de l’argent. Le début d’un véritable guet-apens pour la victime qui allait vivre un véritable calvaire.

"Gianni Canaris avait amené son propriétaire dans un endroit sombre. Là, il lui a porté des coups de crosse de pistolet au niveau de la tête. Quand il a vu qu’un témoin avait remarqué l’agression, et que la victime l’avait appelé à l’aide, il a tapé avec encore plus de force et encore plus vite. Il a ensuite placé le corps de la victime qui agonisait dans le coffre de la voiture avant de prendre la fuite", expliquait l’avocat général.

Malgré le corps de son propriétaire dans sa voiture, le prévenu s’était rendu dans une station-service pour s’acheter une canette de whisky coca avant de rendre visite à sa sœur. Ce n’est qu’un fin de soirée qu’il a été interpellé par la police après avoir forcé un barrage policier. L’avocat général révélait entre autres que Gianni Canaris avait acheté son pistolet d’alarme quelques jours auparavant en insistant auprès du vendeur pour qu’il ressemble à une vraie arme.

Si la hauteur maximale de la peine de prison s’élève à 20 ans en correctionnelle, 30 ans étaient requis par l’avocat général qui mettait en avant un principe de rétroactivité, les faits s’étant déroulé avant l’application de la loi Pot-Pourri II.

Les avocats du prévenu expliquaient de leur côté que leur client n’était pas qu’un monstre. "Il a agi dans l’immaturité", assuraient-ils en se référant à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la peine. Enfin, si le prévenu avouait faiblement regretter les faits en fin d’audience, il semblait incroyablement impassible durant toute la durée de l’affaire. Le jugement est fixé au 9 mars à 14 h.