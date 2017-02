C'est devenu une tradition à Basècles. Juste avant le bal des soumonces, le carnaval des enfants anime l'après-midi, entre grimages, spectacles, animations et danses. Depuis dix ans, les plus petits ont donc aussi leur grand moment parmi les différentes étapes qui jalonnent le carnaval du pu biau des villôges.





Pour l'occasion, Jack Magic et sa comparse Misstinguett sont venus proposer un spectacle mêlant humour et magie devant un jeune public conquis et installé dans un espace au sein duquel les adultes n'avaient pas vraiment leur place.





Les enfants ont investi ensuite la piste de danse pour quelques morceaux de folie. Une belle réussite !