Chaude ambiance attendue pour la Ducasse d'Ath

Tournai-Ath-Mouscron

Il est difficile pour les Athois de penser à autre chose qu’à la Ducasse pour le moment tant la cité des Géants est en effervescence depuis quelques jours. Et l’ambiance ne fait que monter crescendo.

Le premier moment fort de la Ducasse d’Ath 2016 aura lieu ce vendredi. Le centre névralgique sera l’esplanade qui accueillera le géant Tirant, qui fêtera ses 25 ans, le grand prix de tir à l’arc ainsi que le concert du groupe Zenith. Le tout, avant que les Marronnes de Gouyasse ne soient brûlées vers 22h30 et qu’un feu d’artifice soit tiré.

Samedi, la grosse cloche de l’église Saint-Julien, Julienne, retentira à midi pour annoncer le début officiel de la Ducasse d’Ath. Monsieur et Madame Goliath partiront à 15h précises de l’Hôtel de Ville pour rejoindre l’église Saint-Julien où se dérouleront les traditionnelles Vêpres.

Vers 17h, le couple se retrouvera à nouveau sur le perron de l’Hôtel de Ville pour le combat entre le géant philistin et le Berger David, interprété cette année encore par Yolan Sauvage. Tous les Athois retiendront leur souffle pour que le Berger terrasse le géant et apporte une année de bonheur sur la cité des Géants. Dans la soirée, la Fanfare Saint-Martin donnera un concert face à l’Hôtel de Ville (21h) et le groupe du Canon effectuera sa première sortie du week-end (22h).

Dimanche matin, le cortège s’élancera à 9h45 depuis la gare d’Ath pour un défilé dans les rues de la ville jusqu’à l’Esplanade. Vous pourrez y voir les sept géants accompagnés de leur fanfare, les huit chars allégoriques et les différents groupes qui forment le cortège. A 15h, le cortège effectuera le tour en sens inverse. Cette année, les Athois pourront assister au 8e rondeau des géants qui a lieu tous les cinq ans.

"Nous allons reproduire le même dispositif qu’en 2011", explique Laurent Dubuisson, conservateur de la Maison des Géants. "Nous placerons des barrières sur la place Ernest Cambier pour que les géants puissent y danser. Seule modification : le cheval Bayard sera placé au début de la rue de Pintamont pour permettre à un maximum de personnes d’assister à ce moment particulier."

Attention qu’un dispositif de sécurité a été mis en place pour faire face à la menace terroriste. T.VdB.

Toutes les infos se trouvent sur www.ath.be. Privilégiez également les nombreux parkings gratuits mis à disposition aux quatre coins de la ville. Le beau temps annoncé ne devrait pas être un frein à quelques minutes de marche.

Toujours aux petits soins

La machine est bien rôdée et l’équipe des monteurs et habilleurs de gens s’entend à merveille. Depuis mercredi dernier, Arlette Vermeir et le reste de la bande s’affaire dans les hangars communaux pour monter et habiller les géants qui danseront ce week-end dans les rues de la cité des Géants.

"C’est nettement moins stressant que l’an passé", sourit Arlette Vermeir. "En 2015, nous avions les nouveaux habits de Madame Goliath qui fêtait ses 300 ans. On travaillait sur deux sites différents et on devrait faire attention de ne pas être vus car nous voulions garder la surprise pour la population athoise."

Aujourd’hui, c’est avec les volets ouverts qu’Arlette et les autres œuvrent. Pour le plus grand bonheur des Athoises et des Athois qui viennent assister au montage de leurs géants préférés.

"Nous avons tout de même quelques nouveautés cette année", sourit Arlette. "Nous avons refait la cape d’Ambiorix et de Mademoiselle Victoire. Cette dernière avait bien besoin d’un petit coup de neuf. Nous avons essayé de refaire à l’identique mais les tissus ont changé depuis lors. Et comme la déesse sur le char de la Ville est habillée de la même manière, je lui ai également refait une cape."

Arlette et Jonathan Mention, le monteur des géants, ont leurs petites habitudes. "Nous commençons toujours par Samson. Aussi, nous travaillons sur deux géants à la fois comme cela nous ne nous marchons pas sur les pieds."

Autre nouveauté cette année, c’est Caroline Malice, la restauratrice de la ville d’Ath, qui s’est chargée du maquillage des têtes des géants. "Vous verrez que les yeux de l’aigle ont changé."

La ville se met sur son 31

Aux quatre coins de la ville d’Ath, l’effervescence monte d’un cran à l’approche de la Ducasse d’Ath. Cela se traduit par de multiples constats : les drapeaux mauve-blanc-jaune sont posés sur les fenêtres des maisons et surtout les ouvriers communaux s’activent pour donner à la ville d’Ath son plus bel éclat. Des milliers de visiteurs vont rejoindre la cité des Géants ce week-end et donc il faut que tout soit parfait.

Les pelouses sont tondues, les haies sont taillées, les bas-côtés des routes sont nettoyés, les mauvaises herbes arrachées,… "Nous avons pas mal de travail pour le moment", sourit Cédric Minet, l’un des responsables de la commune. "Nous avons retiré l’installation sur la place du Marché aux Toiles qui proposait la place aux potages."

La population athoise ne se rend pas toujours compte du travail à effectuer par les ouvriers communaux. "Nous devons retirer certains bacs, retirer ce que l’on appelle les casques anglais qui délimitent certains espaces. Les derniers jours, nous devons également retirer certains panneaux de signalisation qui perturbent le bon déroulement du cortège."

Autre infrastructure importante à retirer, c’est le rond-point de la rue de France. "C’est la structure la plus imposante mais pas spécialement la plus difficile à retirer. Nous la déplaçons sur le pont, sur plusieurs dizaines de mètres puisque ce rond-point se situe en plein sur le parcours de la Ducasse."

Évidemment , la commune a besoin de plus de bras possible. "Tout le monde doit être rentré de vacances pour le lundi de la Ducasse. Mais nous essayons qu’un maximum de personnes soit là une quinzaine de jours avant la Ducasse. Les ouvriers savent qu’ils disposent d’une période de six semaines pour prendre leurs congés et en été mais que fin août, ils devront travailler pour la Ducasse. Et qu’ils devront assurer au minimum un service pendant la Ducasse, qu’ils en soient acteur ou non."

À la base de Rénovation

Les Jeunes Guides Athois ont été créés en 1966 et n’auront tenu que cinq ans. Mais en cinq ans, ces jeunes gens en ont fait du boulot. "Nous n’avions que 16 ans à l’époque", se souvient l’un des principaux animateurs, Jean-François Masson. "Une de nos premières actions a été de créer le centre d’accueil pour touristes à l’Hôtel de Ville. Durant deux mois, nous avions occupé la salle des pas perdus."

Et cela, grâce à un culot monstre. "Nous n’avions pas l’autorisation. Nous avons fait cela quand le bourgmestre de l’époque était en vacances. La concierge n’était donc pas au courant de notre venue. Mais très vite, tout le monde a compris que c’était positif pour la ville d’Ath."

Les jeunes se relayaient pour donner des informations aux touristes. Mais aussi pour proposer des visites guidées dans la ville. "Un an plus tard, nous avons eu l’idée de créer un spectacle de sons et lumières au château Burbant. Le maïeur nous avait donné l’accord pensant que nous n’y arrivions pas. Cela a été une réussite."

Les Jeunes Guides Athois sont aussi à la base de la création du COCOMOJA. "Le conseil de coordination des Mouvements de Jeunesse Athois. Nous voulions avoir une maison de jeunes sur Ath. Nous avions mené différentes actions."

Le COCOMOJA a eu alors à l’époque vent du constat de déchéance du cortège fait par le cercle archéologique d’Ath. "Nous avions alors proposé un premier projet de rénovation du cortège. Pas uniquement pour recruter des figurants mais aussi pour réparer les chars et les costumes."

Une première requête qui est restée sans suite jusqu’à un coup de téléphone. "On nous a alors demandés si on pouvait trouver quinze hallebardiers. Avec André Depotte, nous avons trouvé des jeunes de Flobeq. Ce qui est cocasse quand on sait qu’aujourd’hui, on doit refuser des gens… C’est la base de la création de Rénovation du Cortège."

Les JGA ont édité un très bel ouvrage qui reprend de nombreuses anecdotes sur leurs années passées au service de la ville, le tout bénévolement. Simplement avec passion.