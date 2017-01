Alors que le mystère plane toujours sur le meurtre de Carmen Garcia Ortega dont le corps avait été retrouvé mardi dernier victime de plusieurs coups de couteau. La découverte avait été faite par des riverains à la rue du Commerce.Afin d'éclaircir certaines zones d'ombre, la police lance donc un appel à témoin à la requête de Madame le Juge d'instruction De Mol à Tournai."Le mardi 10 janvier 2017 à 22 heures, le corps sans vie de Carmen Garcia Ortega, âgée de 35 ans, a été découvert rue du Commerce à Comines, à proximité de la gare et de l'Institut Saint-Henri. La victime se déplaçait à bord d'une BMW Z3 décapotable de couleur foncée. Dans le cadre de cette enquête, les enquêteurs sont à la recherche de tout témoignage concernant les activités de la victime. Il est aussi demandé à tout témoin qui aurait vu des agissements suspects à proximité des lieux ou de toute personne qui aurait des informations sur les faits de se manifester."Si vous avez donc des informations sur ce fait, vous pouvez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800.30.300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.