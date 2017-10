Un ouvrier a très grièvement blessé mardi après-midi au sein de la société Clarebout-Potaoes de Comines.

La victime a été hospitalisée à Ypres. Elle est finalement décédée, précise mardi soir la direction de l'entreprise. L'accident s'est produit mardi vers 15h45 dans l'entreprise Clarebout-Potatoes, implantée le long de la chaussée de Lille à Warneton (Comines). La victime est un ouvrier d'origine française âgé de 42 ans et qui travaillait dans le département logistique, au service emballage.

"Une boîte s'est coincée dans le palettiseur automatique. L'homme a voulu la débloquer. La palette est tombée et l'ouvrier a été coincé entre la machine et la palette. La victime a été très grièvement blessée et prise en charge par le SMUR d'Ypres. Ses jours sont en danger", expliquait vers 17h30 le commandant de la zone de secours de Wallonie picarde, major Olivier Lowagie. L'individu est finalement décédé.

Les circonstances exactes de cet incident font l'objet d'une enquête, assure, pour sa part, l'entreprise. En complément des campagnes de prévention en cours, la direction a immédiatement mis en place une communication interne supplémentaire afin de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs au respect des règles de sécurité et à l'importance de la prévention sur le lieu de travail, ajoute-t-elle.

Clarebout-Potatoes est une entreprise de transformation de la pomme de terre pour des produits précuits.