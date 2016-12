Ce jeudi matin, six réfugiés irakiens ont été retrouvés dans un camion à Avelgem. C'est à bord d'un camion en provenance du Grand-Duché du Luxembourg et conduit par un chauffeur allemand que les six personnes ont été trouvées au moment du déchargement.



Selon le parquet de Flandre occidentale ,qui a communiqué à ce sujet, les réfugiés se seraient sans doute introduits dans le camion en cours dela nuit, sur l'aire de repos de Froyennes (E42).